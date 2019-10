Kuna antud juhul on tegemist muteerunud vormiga, siis on bakteri jälitamine DNA põhjal küll lihtsam, kuid tema ohtlikkus selle võrra suurem. Sest koos bakteriga võib muutuda ka tema toime. See tähendab, et ST1247 puhul võib palju väiksem kogus osutuda eluohtlikuks kui praegused ametlikud normid arvavad.

Kui nii, siis teeb see ametkondade edasise tegutsemise väga keeruliseks. Ümber tuleks hinnata kõik ohutuskriteeriumid. Enamgi, selleks, et avastada bakterite muteerunud vormid või uued bakterid, peaks vahetuma kogu kontrollsüsteem.