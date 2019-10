Kuidas Lätis üheksaks aastaks psühhiaatriakliinikusse unustatud poiss iseseisva eluga toime tuleb?

Aastateks Ainaži laste psühhiaatriakliinikusse unustatud noormehe suurim probleem on sotsiaalsete oskuste puudumine, rääkis Delfi.lv’le teda esindav advokaat Artūrs Zvejsalnieks: “Pärast nii pikka haiglas veedetud aega on küllaltki raske alustada iseseisvat elu ning aru saada asjadest, mis teistele on täiesti iseenesestmõistetavad.”

Advokaadile teadaolevalt noormees oma praeguse olme üle ei kurda – kliinikust pääsemisest on möödas ka kümme aastat. Ta elab omavalitsuse toel kahetoalises korteris Riia kesklinnas, tuleb iseseisva eluga toime ning käib ka palgatööl. Noormehele makstakse eestkostja kaotuse toetust ning talle on määratud assistent.

Erinevatel põhjustel keeldus noormees sel sügisel Riia linna pakutud võimalusest õhtukoolis põhiharidust omandama hakata.

“See on tema vaba tahe ja ma ei saa tema eest valikut teha,” ütleb Zvejsalnieks, lisades, et pöördus Riia linnavalitsuse poole, et saada teada, mil viisil saaks omavalitsus veel vastu tulla, kuna noormehel on siiski hariduse saamise vastu huvi.

Praegu koostab advokaat hagi, et riigi ja omavalitsuse vastu kohtusse minna ning loodab selle aasta lõpuks valmis saada. Tema hagiavaldus puudutab seda, et poisil polnud aastaid eestkostjat ning keegi ei kontrollinud, mis temaga haiglas toimub.

“Kõige raskem osa käib ravi kohta, kui seda raviks võib kutsuda, kuna see ei olnud talle sobilik, vaevalt et üldse vajalik. Kui inimese vastu oleks olnud normaalne suhtumine, mitte lihtsalt poleks teda mõttetult haiglas hoitud ja ravimeid antud, ning antud seda abi, mis vaja, oleks tulemus ja tema elukvaliteet ka märgatavalt paremad,” leiab Zvejsalnieks.

Asjade ebainimlik kulg