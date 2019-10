Viimasel ajal, no nii vähemalt paari kuu jooksul on ilmateadetes uudsena silma jäänud ja kõrva hakanud paar mõistet, mida päevaprognoosis on koos kasutama hakatud. Need on “kohati” ja “mitmel pool”. Näiteks on hea tuua lõik ühest nädalataguse hommiku ilmateatest: “Täna ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hooti vihma.”

Kui sedasorti prognoose tabas kõrv raadiost korduvalt ja need mu tähelepanu köitma hakkasid, süvenes huvi mõlema mõiste sisu endale selgeks teha.