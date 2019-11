Kuidas valmib laevamudel?

On kaks täiesti iseasja, kas osta laevamudel suvekodu kummutile või muuseumi ekspositsiooni. Mida siis mõistetakse muuseumikvaliteedis mudeli all?

Ennekõike peaks see võimalikult autentselt andma edasi laeva arhitektuurilisi ja tehnilisi aspekte, ehk et olema võimalikult tõetruu kolmemõõtmeline kujutis. Hinnatakse peamiselt nelja kriteeriumit: laevakere konstruktsioon, detailide värvimine ja viimistlus, metallist detailide täpsus ning taglas ja purjestus. Heas kvaliteedis laevamudeli valmistamise aluseks on põhjalik uurimistöö ja head allikmaterjalid.

Joonised ja teised allikmaterjalid

Ajalooliselt autentse laevamudeli valmistamise esimeseks ja peamiseks nõudeks on heas kvaliteedis joonis. Parimal juhul on jooniseid mitu ja need kujutavad laeva erinevaid läbilõikeid. Kere autentseks kujutamiseks peaks olema ka selline joonis, millelt meister saab kätte laevakere täpse kuju. Head joonised on aga üsna rariteetsed.

Ka Paksu Margareeta uue ekspositsiooni laevamudelite tellimisel sai määravaks jooniste olemasolu. Näiteks reisi-kaubaaurik Grenen oli ehitatud Taanis, mistõttu võtsime ühendust sealse arhiiviga. Õnneks olid Greneni joonised seal olemas, Lausa komplektina, mis sisaldas nii teoreetilist joonist kui ka erinevaid läbilõikeid.

Lisaks joonistele vajab mudelimeister ka täiendavat allikmaterjali. Veel sõidus olevate laevade puhul võib selleks olla laev ise, mida meister saab vaatama ja uurima minna. Aga mida teha siis, kui laeva enam ei ole? Sellisel juhul on hindamatuks abiks muuseumikogudes ja arhiivides leiduvad fotod, kirjeldused ja kaptenipildid. Viimased eelkõige seetõttu, et must-valge foto ajastul on neil värviküllastelt maalidelt võimalik teada saada laeva värve.

Kuraatori ja meistri koostöö