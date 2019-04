Külaselts sai legendaarse Albu vallamaja endale

Hiljaaegu kirjutas Maaleht sellest, et 122aastane vallamaja pani Järva-Madise rahva seltsi looma. Nimelt soovis vastne MTÜ Järva-Madise külaselts haldusreformi järel tühjaks jäänud Tammsaare ja tema kangelaste legende ning jälgi täis Albu vallamaja oma käsutusse saada ja uuele elule äratada.

Nüüd, 25. aprillil, otsustaski Järva vallavolikogu anda endise Albu vallamaja hoone Järva-Madise külaseltsi kasutusse.

Otsuses seisab, et maja antakse seltsile tasuta 10 aastaks. Tegevuste loetelu, mida endises vallamajas edendada, on otsuses pikk: raamatukogu rajamine, ajalootoa sisustamine, majutuse pakkumine matkateelistele, kino korraldamine, kaugtöö kontoriruumide sisseseadmine, temaatilise fotostuudio rajamine, taluturu korraldamine, aktiveerivate ja hariduslike jms tegevuste läbiviimine igas eas inimestele, hoone välja rentimine üritusteks, seminaride ja konverentside korraldamine, ruumide kasutamine isiku- ja iluteenuste osutamiseks jne.

Külaseltsi Facebooki külg näitab, et maja ümber on hoolega talguid tehtud, ning et vaatamiseks on valla ka vana aja asju tutvustav näitus.

Albu vallamaja on tähtis, sest 1897. aastal rahva ehitatud vallamaja on Eesti vanimate hulgas. Teeninud kohalikku rahvast vallamaja, külanõukogu, raamatukogu ja klubina. Selle trepilt kuulutatakse 1978. aastast avalikult välja Tammsaare kirjanduspreemia laureaat.