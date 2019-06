Kümne aasta järel said paika viimased kihelkonnapiiride tähised

Kümne aasta jooksul paigaldati Eesti põhi-, tugi- ja kõrvalteedele 1230 pruuni kihelkonnasilti, tähistamaks 107 kihelkonda. Kaks viimast – Maarja-Magdaleena ja Äksi – kihelkonnasilti pandi täna paika Väägvere pasunakoori ning mõlema kihelkonna kooride musitseerimise saatel Juula küla Jõhvika bussipeatusest mõnesaja meetri kaugusel.

„Kihelkondade kaudu kõneleb meiega ajalugu ja kultuurilugu; kõneleb kaugete aegade tagant ja sellest, kui eripalgeline ja rikas on meie kultuuripärand. See sügavalt meie südamesse peidetud kultuuriline rikkus on ka kestmise saladus, see on Eesti saladus,“ ütles Vabariigi President Kersti Kaljulaid lõpusündmusel.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauki sõnutsi on nende tänane ülesanne luua inimestele eeskätt ohutu, mugav ja säästlik liikluskeskkond. „Ent teede ülesandeks laiemalt on ühendada maid ja rahvaid. Kunagi kihelkondade vahel loodud teed ja liikumisvõimalused on toonaste teedemeistrite töö, mida väärtustades oleme kihelkonnapiiride tähistamise projektile rõõmuga kaasa aidanud,“ lisas ta.

ERMi direktor Alar Karis kuulutas lõpusündmusel välja ERMi fotokonkursi „Minu kihelkond“, kuhu on oodatud fotod aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel, kajastades kihelkonna iseärasusi. Fotosid sündmusest näeb siit.

Fotosid saab konkursile esitada kuni 1. märtsini 2020 ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas Pildiait. Konkursi peapreemia on 1000 eurot. Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA ning Maaleht. Konkursi lisainfo leiab siit.