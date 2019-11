KÜSITLUS | Kas raatsiksite osta elektriauto?

Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvale Foto: Taavi Sepp

Elektriautod on kallimad, kui tavalised, ja toetus, mida lubatakse, on pehmelt öeldes naeruväärne. Kütuse pealt annab küll kokku hoida, aga kes oskab öelda, kui suured on remondikulud?