KÜSITLUS | Kas teie olete nõus keskkonnasõbraliku diisli eest hingehinda maksma?

Neste MY Renewable Diesel on 100% taastuvatest toorainetest toodetud diislikütus, mille kasutamisel saab mootorsõiduki poolt tekitatavat süsinikuheidet märkimisväärselt vähendada, kirjutab Forte. Maksab see põnev ollus aga tavadiislist oluliselt rohkem, ligi 1.9 eurot liitri kohta.