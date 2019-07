KÜSITLUS | Mis on teie meelest Lätis parem kui Eestis?

Maaleht RUS 13

Foto: Andres Putting

Läti on odavate hindadega meelitanud lühivisiitidele hulganisti eestlasi. Ühtlasi on Läti loodus ja väikelinnad meie sagedane reisisihtkoht.

Soovime kuulda lugejate arvamusi selle kohta, mis on lõunanaabrite juures parem kui Eestis!