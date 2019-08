Kütusemüüja: üle poole aasta seisnud biolisandiga kütust pole mõistlik kasutada

Kuidas suhtute kriitikasse, et esimese põlvkonna biokütused, mis toodetakse nisust ja rapsist, on tootmisprotseduurilt liiga saastavad ja seetõttu pole need kuigi keskkonnahoidlikud?

Tuleb eristada bensiini ja diisli biokütuseid. Bensiiniga segatav etanool saadakse maisist ja rapsist. Küll aga on toimunud muudatusi diislisse segatava biokütuse tootmisel. Pean silmas HVO lisandeid, mis saadakse mitmesugustest orgaanilistest jäätmetest. Mujal maailmas kehtivad HVO-le maksusoodustused, kuid Eestis seda müüa ei tohi.

Kui kaua biokütused säilivad?

Ühte konkreetset säilivustähtaega on öelda keeruline, kuna säilivusaeg oleneb paljudest teguritest.