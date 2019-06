Vahel võib Kuu pakkuda siiski ka üllatavaid fakte ja seoseid, millele me sageli ei mõtle. Jaanipäevajärgsel suveharjal tasub tutvust selle Maa kaaslasega värskendada, seda enam et juulikuus on saabumas suur tähtpäev – pool sajandit esimese inimese astumisest Kuu pinnale.

Kuu pind tundub väga hele, räägitakse, et täiskuuvalgel võib isegi ajalehte lugeda.