Lääne-Virumaa põllumehelt varastati ligi 60 000 euro eest GPS-seadmeid

Vargad tungisid Voore Farmi masinate kallale ööl vastu teisipäeva. Voore Farmi masinad olid suletud hoovis, kus territoorium on öösiti täielikult valgustatud ja pöördkaamera filmib ööpäevaringselt territooriumi. Paraku kurikaelu kaamerad ei heidutanud. Põllumajandusmasinatelt võeti ära nii GPS-seadmed kui ka monitorid. Vargad olid tegutsenud suhteliselt kiirelt.

Indrek Klammer ütles, et kindlustusseltsid on põllumeestele juba soovitanud, et võtku nad õhtuti oma masinatelt seadmed maha.

OÜ Voore Farm Teenused töötajad on igal õhtul eemaldanud seadmed oma John Deere´i masinatelt. Need saab maha paari minutiga ja need jäid alles. Samas näiteks taimekaitsepritsilt võtab seadme eemaldamine aega tublisti üle tunni ja sellised seadmed jäid masinatele peale ning täna hommikuks läinud nad olidki.

Kaamerast vargad ei hoolinud. Foto: Sven Arbet

Seotud lood: Viimastel kuudel on varastatud traktorite GPSe enam kui 100 000 euro eest

„Kuidas ei suudeta selliste röövide puhul jälile saada? GPS-seadmeid on juba varastatud pikemat aega,” pahandas Klammer.

Ta kahtlustas, et tegu on Leedust pärit kurikaeltega ja tegemist on tellimustööga, ehk varastatud kraam viiakse Eestist välja.

„Kuu aega tagasi käisid meie firmas mingid mehed tasuta asfalti pakkumas,” rääkis Klammer, arvates et ju siis käidi vaatamas ja maad kuulamas, et kust mida on võtta.

Lääne-Virumaa põllumees lisas, et vahepeal olidki nende kandi mehed öösiti patrullimas, et vargusi ära hoida. Niipea, kui nad öised patrullid lõpetasid, olidki vargad platsis.

GPS-seadmete vargusest kirjutas eelmise nädala Maalehes pikemalt Lii Sammler (Vt „Vargajõuk teeb traktorid GPSidest puhtaks”).