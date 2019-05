Laskurkorpuse kindral Lembit Pärn sai taas monumendile

„Aksel Kivinukk on mees, kellele peame tänu ütlema Pärna monumendi päästmise eest,” rääkis Maalehele vabadusvõitluse muuseumi juht Johannes Tõrs. Ta lisas, et täna vaatab mahamüümisest päästetud pronksist Lembit Pärn tõtt legendaarse Lihula monumendiga, mis samuti nagu ka Pärna oma 2004. aastal aastal maha võeti.

On sümboolne, et kui Lihula monument oli pühendatud neile, kes „võitlesid Teises maailmasõjas Punaarmee vastu”, siis Pärn oli just sellesama Punaarmee ehk Nõukogude Armee eestlastest koosneva osa ehk laskurkorpuse juht.

Avamisel pidas Pärna elust ja rollist ettekande ajaloolane ning legendaarne giid Boris Gorbunov. Nii tema kui muuseumijuhi Tõrsi sõnul on samba loos peale 2004. aastat, mil see Vohjnast mõneti segastel ja otsitud põhjustel eemaldati veel paljugi segast ja uurimisväärset.

Lembit Pärna rolli osas on ajaloolased eri arusaamadel. Ühed näevad temas 1944. aastal Eestit taasokupeerinud armee juhti, teised aga meest, kes Eesti rahvusväeosade ehk laskurkorpuse juhina suutis päästa palju eestlasi kahurilihaks minemisest. Laskurkorpusse kuulus enam kui 30 000 meest.

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum, Lembit Pärna ausammas Foto: Sven Arbet

Väljarändajast sõjaministriks