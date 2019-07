Lätis antakse järgmisel aastal jaanipäeva ajaks viis vaba päeva

Kuna 2020. aasta 22. juuni jääb pühapäeva ja jaanilaupäeva vahele, siis tõstetakse see tööpäev Lätis üle laupäevale, 13. juunile.

Nii tehakse seda kõigis riigiasutustes, kus harilik tööaeg on esmaspäevast reedeni. Omavalitsustele ja ettevõtetele on see üksnes soovituslik. Läti tööseaduse järgi võib iga tööandja nädalavahetuse ja riigipüha vahele jääva ühe vaba päeva vabaks anda ning selle mõnele sama kuu laupäevale üle kanda.

Tööpäevade ümbertõstmist harrastatakse Lätis juba üle viieteist aasta ning see on muutunud traditsiooniks, mida ühiskond tervikuna positiivselt hindab, kirjutab Läti Delfi. Tööpäevi ümber tõstes tagatakse ühelt poolt töönädala katkematus ja teiselt poolt saab töötaja puhata rohkematel järjestikustel päevadel, mida oma äranägemise järgi kasutada. Aastane tööpäevade hulk sellest ei muutu.

Läti seadused ütlevad sedagi, et kui taasiseseisvumispäev 4. mail, üldlaulu- ja tantsupeo viimane päev või iseseisvuspäev 18. novembril langevad laupäevale või pühapäevale, antakse järgmine esmaspäev töölt vabaks.