Lätis keelati Balti keti hommikul raadio otsesaade

On räägitud, et Lätis oli Balti ketis seisnute tuju nukram kui Eestis, kus raadio edastas reportaaže, loeti isamaalisi luuletusi ja mängiti laule nagu “Mu isamaa on minu arm”, “Palve”, “Sind surmani” ja “Vaikne kena kohakene”.

Lätis olid sel päeval aga paljud lipud leinalintidega ning raadio edastas üsna tavapärast programmi.

Läti rahvarinde Tautas Fronte asutaja Dainis Īvāns ütleb, et Balti keti ajal oli rahva meeleolu siiski kõrgendatud, ent Läti olukord oligi toona pessimistlikum.

“1989. aastal oli juba teateid selle kohta, et lätlaste osakaal on riigis alla 50 protsendi. Moskva hoidis teadlikult rahvaloenduse tulemusi kinni, et inimesi mitte veel enam ärritada,” ütleb Īvāns. “Lätis teatati esimesena avalikult, et me arutame täielikku iseseisvumist. Sellele järgnes Moskvast igasugu ähvardusi, et kui me nõudmistega liiga kaugele läheme, siis neil on selleks puhuks juba plaanid valmis.”

Tankikolonn ootas

Teade raadiosaate ärajätmisest tuli Balti keti organiseerijatele 23. augusti hommikul halva üllatusena.

“Hommikul kell üheksa tulin rahvarinde peakorterisse, kui helistas keskkomitee ideoloogiasekretär Ivars Ķezbers ja ütles, et otseülekande tegemine on keelatud. Küllap talle helistati Moskvast, et kuidagi tuleb sekkuda,” meenutab Īvāns.