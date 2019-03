“Igat sorti lihale pannakse köömneid, aga nii-öelda keskmise eestlase jaoks on kõige harjumatum leida köömneid nii veise- kui ka sealihatoitudest, kanalihast ja isegi suitsukalast,” räägib Aimar Kukk Läti oludest.

Terve hulk Eestis elavaid lätlasi aga väljendab selgesõnaliselt arvamust, et Eestist õiget rukkileiba ei leia. Teine kirgiküttev teema on kohupiim. Eesti pastalaadsed kohupiimad lätlastele ei meeldi – soovitakse näha teralist kohupiima, mille valmistamise tehnoloogia on pisut erinev.