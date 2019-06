Laulupeo dirigent HIRVO SURVA: taas selgitan poliitikuile nullist, milleks meile koorijuhte vaja on

Kes meie kultuuri- ja haridusministreist on teiega kaasa mõelnud?

Kõik, kellega räägin, elavad ja aitavad kaasa. Aga siis ühel hetkel tulevad poliitikasse täiesti uued inimesed ja sa pead hakkama täiesti nullist peale, et selgitada neile, milleks on vaja koori- ja rahvatantsujuhte.

Unistan, et võiks leiduda kas või üks poliitik, kes ütleks välja: meie kultuur ja laulupeod peavad olema poliitikaülesed, olema prioriteet hoolimata sellest, kas oled opositsioonis või koalitsioonis.

Võib-olla ütlesite just praegu välja väga olulisena, et laulu- ja tantsupidude juures pole kaotajaid, kõik oleme võitjad. Paraku jäid sellised südamesse minevad sõnad kuulmata neil, kes peole ei pääsenud.

Laulu- ja tantsupidu – see ei ole mina, see on meie.

Rõhutan, et keegi ei tohi tunda end laulu- ja tantsupeol kaotajana! Laulu- ja tantsupidusid saame hoida vaid läbi pideva protsessi, kus iga inimene on oluline. See on meie ühine asi.