Nutikaid veebikaarte loova firma NaviCup juhatuse liige Asko Berens on üks väheseid inimesi Eestis, kes teab täpselt, kust ja kuidas hakkab liikuma laulupeotuli. Tartus süüdatav tõrvik läbib kõik maakonnad, et jõuda 3. juulil Tallinnasse.

Praeguseks on maakondade teekonnajuhtidega läbi sõidetud kogu 4000 kilomeetri pikkune trass ja salvestatud see arvutisse. Valmimas on laulu- ja tantsupeotule teekonna ehk tuletulemise kaardirakendus, mis annab esmakordselt kogetava põhjaliku ülevaate tule teekonnal toimuvast.