Laupäeval ootab Jäneda 13. korda toimuvale sügislaadale

Suvelõpu suurüritus on külalisi rõõmustanud suure valikuga kõigest värskest ja värvilisest, mida pakub sügisene aed.

Alati on nõutud kaubaks olnud Peipsiääre „tungraud” – sibula- ja küüslaugupalmikud on vaid üks osa populaarsetest ja küsituimatest kaupadest.

Kojuviiakse ka mitmel erineval moel valmistatud suitsuliha, lisaks vutte ja kala, rääkimata juurviljadest ning puuviljadest ning muust laadakaubast.

Kuna septembris on eestimaine toit eriti hinnas, sest siis on Eesti toidu kuu, siis on laadalistel võimalik tutvuda Põhja-Eesti kohaliku toidu turualaga. Maarahvas on ikka osanud oma tervise looduslike ravimite abil korras hoida.

Põhja-Eesti toidu turuplatsil on esindatud Karepa Ravimtaimeaed koos perenaise Katrin Lukega, kes on tuntud nii erinevate teesegude kui huvitavate ürtidega toitlustuse pakkuja, aga ta on ka mitmete ürdiraamatute autor ja koolitaja.

Foto: erakogu

Kui soovid Põhjarannikult Karepa külast korjatud ürte ja Katrini raamatuid soetada ning teadjanaisega juttu puhuda, siis sügislaat on selleks kõige õigem koht.

Teine tore ürditalu on Rohemaja koos perenaise Gete Kütiga, kelle valikus on meliss ja erinevad mündid, siirupid ning marjamaiused.

Sel aastal on Jäneda sügislaadal lisaks traditsioonilisele laadatoidule saada ka peenemat suupistet, mille eest hoolitseb Anija Mõisakohwik Innamorata.

Millist õunasorti osta koduaeda, millise välimuse ja maitsega väljavalitud sort on, selles aitab selgust saada Rebase talu perenaine Piia Tiigimäe, kes valmistab sügislaadaks ette õunanäituse, kus ta näitab oma koduaias kasvavaid õunasorte. Laadal saab ka paljusid õunasorte maitsta ning kaasa osta.