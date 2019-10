Laupäeval saab Toril purkipandud sügisande maitsta ja hinnata

Messiga soovitakse väärtustada koduse hoidistamise traditsiooni ja jagada kogemusi sügisandide purkipanekuks.

Tori naisseltsingu Lained eestvedaja Kaire Parts räägib, et Tori hoidiste minimessi põhimõte on anda edasi hoidiste tegemise traditsiooni, tehes seda kogemuse jagamise kaudu – kõik osalejad toovad oma erinevad hoidised kohale, räägivad nende valmistamisest, komponentidest, mis ühes või teises sisalduvad ning pakuvad seda kõike ka rahvale maitsta.

„Me ei taha korraldada laata, sest neid sügislaatasid on juba niikuinii rohkesti. Eesmärk on jagada kogemusi ja innustada teisigi oma aiasaadusi hoidistama ja mine tea, võib-olla keegi hakkab sellega nii süvendatult tegelema, et saadakse koduköögi tunnustus ning hobist saab põhitöö,” kirjeldab Kaire Parts ettevõtmise sihte.

„Kui tööstused püüavad väga erinevaid, sageli eksootilisi maitseid kokku miksida, siis meil otsitakse ikka neid vanu ja häid puhtaid maitseid, mis tulevad oma koduaiast. Näiteks ehe valge klaari õunamoos jmt.”

Aja jooksul on olnud messil esitletud hoidiste seas väga eripalgelisi kooslusi, tavaliselt soolaseid küll rohkem kui magusaid. Kui eelmisel aastal oli selleks kurgimoos, siis valikus on olnud ka vaarikamarmelaad apelsiniga, suvikõrvits tšilliga, austerservikud marineeritud paprikaga, palju on letšovariante ja tšillihoidiseid.

Kõik maitsjad saavad hoidiseid ka hinnata, lisaks hindab neid žürii ning selgitatakse välja „Tori Põrguvürst” ja „Tori Põrgumaius”.

„On tunda et mõnel perenaisel tekkib sügise saabudes juba teatud hasart, hakatakse küsima, et kas mess toimub ja millal toimub, et valmistuda teaks,” märgib Parts.