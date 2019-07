Laupäeval Valgas toimuv Liivimaa Maapäev pakub tegevust kõigile

Valga on asula, mis keskajal oli jagatud Tartu piiskopkonna ja Saksa ordu vahel, ning asus Vana-Liivimaa keskpunktis. Just seetõttu toimusid Vana-Liivimaa alade kõrgeimate seisuste kokkutulekud maapäevad tihti just Valgas. Päevakorras on olnud sellised olulised arutelud nagu valeraha probleem, piirivaidlused ja kaubandussuhted. Samas olid vastu võetud otsused tihti kantud kiriklikust vaimust eesmärgiga võidelda valeusuliste vastu.

Valga Säde pargi väravad avatakse laupäeval kell 16 ja tegevust jagub kõigile. Korraldajad on eesmärgiks võtnud selle, et olla rahvale avatud ning tutvustada Valgamaaga seotud ajalugu laiemale publikule.

Pargitud kalanahad, millest soovijad saavad Liivimaa Maapäeval valmistada rahatasku. Foto: erakogu

Liivimaa Maapäeva ja keskajateemaliste loengutega alustas Valga Muuseum juba kevadel. Kõigil huvilistel oli võimalik osaleda kokku kuuel ettekandeõhtul. Laupäeval viib õhtujuht Jaanus Rohumaa laval läbi keskaegseid sketše. Lisaks tegevustele laval loovad ajastuhõngu pargis olevad dekoratsioonid ja külastajad koos ajastutruude riietega.

Töötubades saavad peokülalised õppida küülikunahka parkima, valmistada endale kalanahast rahatasku, nahast käepaela, loomaluust ehte, taimedest nahamäärde või originaalse söejoonistuse. Tegutseb sepp ja piinakamber. Soovijatel on võimalik lasta endast keskaegses rõivastuses pilti teha. Õpitakse mõõgavõitlust ja vibulaskmist, laste rõõmuks on kohal poni. Tegutseb keskaegne apteek ja kirikule koguvad annetusi nunnad. Kehakinnitust pakub Vanamõisa Toitlustus ja lastekohvik.

Luu graveerimise töötuba Foto: erakogu

Vana-Liivimaa Maapäevale sarnaselt arutleme ka meie oma sündmusel kaasaegsetel tähtsatel teemadel. Õhtujuht Jaanus Rohumaa ja Euroopa Liidu Komisjon ootavad kaasa mõtlema kõiki debatis: “Kultuurilise mitmekesisuse hoidmine Euroopa Liidus – selle väljakutsed ja võimalused".