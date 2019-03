Leedus on pesukarud juba kohal, peagi ilmselt ka Eestis

“Leedus on see loom juba kohal. Saksamaal kütiti viimasel hooajal 70 000 (!) pesukaru. Seal on loom juba täielik nuhtlus ja epideemia,” ütles Padise rahvamajas 6. märtsil alanud üle-Eestilisel jahitrofeede hindamisel Harju Elule Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja ja vanemtrofee-ekspert Andres Lillemäe.

Pesukaru on pärit Ameerikast. Saksamaale on aga Ameerika sõjaväebaasides elanud sõdurid on võtnud neid kaasa kui lemmikloomi.

“Samuti on pesukarusid toodud läbi zookaupluste. Aga ühel hetkel on loomad pääsenud vabasse loodusesse ning seal paljunema hakanud. Viimase kümne aastaga on nende populatsioon kordades suurenenud,” rääkis Lillemäe.