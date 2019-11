Lendorav – loodusesõprade arm ja metsaomanike hirm. Milleks teda kaitsta?

Kui 2013. aastal oli Eestis vaid 27 lendorava asustatud elupaika, siis tänavu juba 71. Uudo Timm

See, et lendorava elupaikade arv on viie aastaga kasvanud, ei tähenda veel, et haruldane punase raamatu liik oleks hukust päästetud. Küll aga võivad rahvusvahelised projektid tuua leevendust orava tõttu tulusid kaotavaile metsaomanikele.