Lennundusmuuseumi vedaja ootab pärast 20 aastat vabatahtliku tööd riigi tuge

1999. aasta viimastel päevadel Mati Meose asutatud ja nüüdseks Eesti üks suuremaid muuseume, Eesti Lennundusmuuseum, laiub Lange külas kümnel hektaril. Praegu on uudistamiseks juba 28 lennukit, 4 helikopterit, lisaks üle 400 lennukimudeli. Näeb ka erinevaid õhutõrjerakette, mis nõukogude ajal Eestis paiknesid. Angaare on 26. Igal aastal ekspositsioon täieneb.

Aasta tippsündmuseks on suvised lennupäevad, mil aastasest külastajate arvust 25 000 ringis käib kahe päevaga üle poole, tavaliselt 15 000–16 000. Tuleval aastal toimuvad need juuni alguses.

“Nüüd on aeg niikaugele jõudnud – olen juba 73 aastat vana –, et mul on abi vaja. Riik võiks muuseumile õla alla panna,” leiab ta.

Kultuuriminister selgitab, et lisaraha eramuuseumide toetuseks on praeguse eelarve seisu juures raske leida.