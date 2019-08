LIHTSALT JA SELGELT | Kuidas valitakse Setomaal ülemsootskat ja kes selleks saada võib

Veerandsaja aasta eest kuningriigi päeva ülemsootska valimise käima lükanud folklorist Paul Hagu meenutas, et alguses käis ülemsootska valimine kirjaliku hääletusega.

See aga ei tundunud paljudele piisavalt läbipaistev protsess ning nii mõeldi välja kord, kus iga kandidaadi pooldajad peavad tema juurde ritta võtma. Niisugune kord ongi kestma jäänud.

Ülemsootska valimisel võivad Paul Hagu sõnul osaleda inimesed, kes tunnistavad end Seto kuningriigi alamateks ning loomulikult tuleb kohal viibida, mingit kaugteel hääle andmist ei ole.

Ülemsootskaks saab kandideerida aga ikka vaid see, kelles voolab seto verd.

Kuna ootused ülemsootskale on ajaga kasvanud ning sellest on saanud aktiivne esindusroll, mis igaühele sobida ei pruugi, siis on viimasel ajal tavaks kandidaatidega kokku leppida ja selgitada, kas ollakse valmis sellist ülesannet enda kanda võtma. Ka on neid, kes just ameti keerukuse ja raskuse tõttu end kanidaatide hulgast juba enne valimisi taandavad.

Endised ülemsootskad moodustavad Setomaa kroonikogo ning on valitsevale ülemsootksale nõu ja jõuga abiks.

Valimised ise näevad välja nii, et kandidaadid seisavad suurtele puupakkudele, mille juurest hargenvad suured nöörikerad. Pooldajad seisavad üksteise taha ritta ning haaravad parema käega nöörist.

Hääletamine kestis tänavu 15 minutit ning valimised lõpetas kõva kahuripauk.

Kui Hõrna Aare oli ameti maha pannud ja uut ülemsootskat alles valiti, ootas sau kase all: