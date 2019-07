Liikuv Hiiumaa taluturg kogub Hooandjas jõudu

Katseid taluturgu pidada on saarel tehtud varemgi, näiteks Kõrgessaares, Viskoosas ja Lehtmas. Nüüd nendib Margit Pruul Hiiu Lehele, et kuigi suvekülalistel on huvi kohaliku kauba vastu, ei tööta hästi lahendus, kus ostja seisab paigal ja ootab rahvast.

"Minu missioon on luua Hiiumaale toimiv Taluturg, kus saareelanik ja -külaline saab kohalikku toodangut. Hooandja abiga ehitame Triibuvineeris moodulitena lahtivõetava mobiilse taluturu ehk teisisõnu laudade, varikatuse ja riiulite süsteemi, mida on hõlpsalt võimalik uude asukohta paigaldada. Ikka sinna, kus on sündmused ja inimesed koos. Väike- ja talutootjad, keda on neljakümne ringis, saavad võimaluse Hiiumaa sündmustel oma toodangut pakkuda," kirjutab Pruul Hooandjas.

Hiiumaa Taluturul on plaan kaubelda vaid saare talu- või väiketootjate toidukaubaga. Meeskond soovib luua kogukonnale suunatud ja vahendustasuta kauplemisevõimaluse ka neile talutootjatele, kelle kaupa mujalt ei leia. Kohalikele on see hea võimalus peenramaal ülejäänud taimed või endakasvatatud tomat turuletile müügiks viia.