Tulpide kasvatamisele on siinsed aiandid keskendunud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks praktilisel – tulp kui kevadine sibullill on ajaliselt ja majanduslikult ajatamiseks hästi sobilik, ent teisalt on tulp lillemüüjate lettidel ka nõutud kaup.

Aasta-aastalt üha enam, kinnitavad siinsed lillekasvatajad.