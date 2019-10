Lindora laada esimesed kauplejad saabusid taas kaks nädalat varem

„Mõistan et pärisvõrukatel ei kerki kulm ka selle peale, et 15. oktoobril hakatakse Lindora laadale kogunema. Aga Pärnust tulijale on see ikka täiesti uskumatult uskumatu lugu. Igatahes vägev!” imestas pühapäeval Lindorast läbi sõitnud Kadri Kukk, kes kaupmeeste autodest ka pilti tegi ja sotsiaalmeediasse postitas.

Mullu hõivasid esimesed kauplejad Lindora teeristi juba 12. oktoobril. Vastseliina mees Ivar Traagel, kes koos sõpruskonnaga korraldab Lindora laadal kauplemist, sõnas toona, et inimesed on ikka hulluks ära läinud – ka kõik need saavad ilusti kauplemiskoha, kes tulevad kohale laadapäeval kella seitsmeks hommikul, kirjutab Lõunaleht.

11 päeva enne laada avapäeva on kauplemiskoha nimel end valmis parkinud kümmekond autot, aga kauplejatega jutule saada pole teps mitte lihtne, kirjutab ka Võrumaa Teataja.

Esiteks pole kõik kaupmehed ise kohapeal ja need, kes kohal, ei soovi väga kommentaare anda. “Me ei taha, et inimesed saaksid meid kogu aeg arvustada. Me tuleme siia sellepärast, sest see laat on lihtsalt nii hea laat, kus on hea müümas käia,” ütleb üks kaupleja, kelle sõnul kindlustati omale ka tänavu varakult hea müügikoht.

Korraldusliku poolega on ka laadakaupleja alati väga rahule jäänud. “Mul pole midagi ette heita. Kõik on juba praegugi ära korraldatud. Prügikastid tee ääres, ohutussildid ja kauplejaid suunavad sildid paigas,” oli müüja väga rahul.