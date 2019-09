Linnast Valgamaa ökokülla: esialgsest „looduserütmidega ühes elamisest” võib ainult unistada

Maale kolisime sellepärast, et looduse keskel ühes looduserütmidega elada, olla enese aja ja töö peremees ja juhtida oma elu nii, nagu seda õigeks peame. Minul alguses ikka esinesid kahtlused ja kõhklused maale kolimise osas. Kartsin lahti lasta turvalisest õpetajatööst ning mugavast elukeskkonnast. Teadsin, et maal tuleb mul kõike otsast alustada. Kuna Indrekul oli otsusekindlus ja siht silme ees, usaldasin tema valikut. Temal polnud vahet, kus ta oma ehitusalaseid teadmisi rakendab. Minu kartustel polnud ka sugugi põhjust. Need, kes on loomult aktiivsed, entusiastlikud, julged ja ettevõtlikud, ei pea pelgama elu maal.

Maal on tööd väga palju ja esialgsest „looduserütmidega ühes elamisest” võib ainult unistada. Need, kes otsivad turvalist ja konkurentsivõimelist palka, on läinud ära suurtesse linnadesse või välismaale. Maal tuleb olla ise ettevõtja, et ära elada. Indrekule ikka meeldib öelda maale elama soovijatele, et töö tuleb endaga maale kaasa võtta. Peab olema mingi plaan, kuidas pere primaarseid vajadusi rahuldada ja seeläbi turvatunne saavutada.

Minul polnud raskusi kohalikku kogukonda sulandumisega. Tänuväärne on Taheva piirkonna kohalik kogukond. Uued elanikud võetakse sõbralikult vastu. Ollakse tänulikud, et vanade mahajäätud talude korstnatest tuleb suitsu. Aktiivse ja tegusana osalesin kohaliku kogukonna koosolekutel ja arengupäevadel, mõtlesin aktiivselt kaasa ja aitasin ideid ellu viia. Nüüdseks juhendan tantsuringi ja plaanin käesolevast sügisest Hargla Koolis Gaia õppesuunalist klassi juhendada.

Loe veel

Maal on olnud peamiseks väljakutseks teha asju õigel ajal. Linnas elades ei pea mõtlema ühes loodusrütmidega. Maal tuleb teha asju õigel ajahetkel: küttepuud talvel, välitööd suvel, korilus suvel, põlluandide koristus ja põldude ettevalmistus sügisel, hoidiste valmistamine sügisel, taimede ettekasvatamine kevadel, viljapuude lõikus kevadel. Need tööd käivad maal elamise juurde. Sellele lisaks on vaja veel teha põhitööd, mis raha sisse toob. Üritasime teise aasta kevadel panna kirja kogu aastaplaani. See ei tulnud meil eriti hästi välja. Esimese paari kuuga olime depressioonis, sest plaanitud tegevustest saime tehtud ainult üksikud ja väljavaated polnud eriti palju lubavad. Soovitame võtta pigem vähem eesmärke ja jõuda neist rohkem, kui võtta palju ette ja oodata järgmist läbipõlemist."