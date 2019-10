LOE KAVA | Neljapäeval tuleb Tallinna lauluväljakul arutelude ja kontsertidega eakate festival

Pensionäripõli võib olla vägagi lõbus ja seltskondlik, kui endale põnevat tegevust leida. On olemas erinevad huvirühmad alustades laulmisest-tantsimisest ja lõpetades keele- või maalimisringiga. Kõige tähtsam on selle juures koos veedetud aeg ja et saaks kellegagi rõõmu ning muret jagada.

Üheskoos tasub ette võtta ka lühemaid või pikemaid matkasid-reise, teha mõõdukalt sporti, külastada teatrit-kino ja põigata sisse festivalidele - näiteks neljapäeval toimuvale eakate festivalile Tallinna lauluväljakul.

Programm Kogu päeva jooksul on avatud eksponentide ala, kus leidub palju põnevat ja avastamisväärset eakatele. 10. oktoober 2019, Tallinna lauluväljak 9.00 Festivali avab sotsiaalminister Tanel Kiik. Tervitus ansamblilt Vanaisad 11.00 Arutelu II korruse saalis „Kuidas tervist tervena hoida?” 12.00 Arutelu II korruse saalis „Kas Tallinna Haiglat on vaja?” 14.00 Kai Ilp kutsub võimlema 15.00 Esineb Uku Suviste 16.00 Esineb Toomas Anni 17.00 Esineb Pille Pürg

Külalise meelespea 1. Eakate festival 2019, sh kontserdid ja muu programm, on külalistele tasuta. 2. Festival toimub 10.10.2019 kell 9–19 Tallinna lauluväljaku siseruumides. 3. Festivalil on esindatud ettevõtted ja organisatsioonid, mis pakuvad eakatele suunatud kaupu ja teenuseid. 4. Festivali programm sisaldab debatte eakatele olulistel teemadel ning meelelahutuslikke etteasteid. 5. Festivalialal on tagatud soodsa hinnaga toitlustus. 6. Festival on suurepärane võimalus kohata vanu sõpru ja leida uusi.