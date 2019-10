Lõikustänupühal pühitsetakse Tallinna Jaani kirikus kaks uut vitraažakent

Esimene uus vitraaž on juba kirikus ja käesoleva nädala lõpuks paigaldatakse ka teine. Veidi enam kui 151 aastat vanad aknaraamid ja piidad on põhjalikult restaureerinud Acres OÜ.

Eelmisel aastal restaureeris sama firma kolm idapoolset suurt akent ja sel aastal lisaks kaks lõunapoolset. Kahe vana raami vahele paigaldati ka pakettaknad.

„Akende restaureerimiseks ja uute vitraažide tegemiseks on annetanud väga paljud Jaani koguduse liikmed ja teised kirikulised,“ ütles Tallinna Jaani koguduse vaimulik Jaan Tammsalu.

„Kahe esimese uue akna vitraažide ja osaliselt ka akende restaureerimist on toetanud kaks perekonda. Kolmanda vitraaži kavand on kunstnikul juba valmis ja usume, et järgmisel aastal suudame ka kiriku põhjaseina paigaldada vähemalt kaks uut akent. Paljude annetajate vitraaž saab olema põhjaseina esimeses aknas.“

Kogudus korraldas uute vitraažide tegemiseks konkursi, mille üheksa töö hulgast valiti uusi aknaid kavandama hinnatud meister Dolores Hoffmann.

„Konkursi tingimustes oli pearõhk sellel, et akendes kujutataks neid tuntud lugusid Jaani kiriku nimipühaku Johannese evangeeliumist, mida teistes evangeeliumites ei ole, ja et vitraažid ei muudaks kirikut senisest palju pimedamaks,“ selgitas Tammsalu.

Jaani kirikus on varasemast mitu kunstnik Eva Jänese kavandatud vitraaži.