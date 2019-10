Loomakaitsjad nõuavad Maaeluministeeriumis loomade veo peatamist Euroopa Liidu välistesse riikidesse

Ühtlasi arutatakse järgmisi samme loomade väärkohtlemise lõpetamiseks.

Eesti loomakaitsjad avaldasid hiljuti koostöös rahvusvahelise organisatsiooniga Animals International kaadrid, kuidas Leedu ja Ukraina loomi Lähis-Ida tapamajades piinarikkalt ilma uimastamata tapetakse. Kuna ka Eesti saadab igal aastal tuhandeid loomi sarnastesse sihtkohtadesse, nõuavad loomakaitsjad, et Eesti valitsus sellise veo lõpetaks.

"Eestis on 14 000 inimest, kes nõuavad valjuhäälselt selle julma veo lõpetamist. Avalik huvi loomade heaolu vastu on väga suur,» kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Triin Lutsoja. «Loodame koostöös Maaeluministeeriumiga jõuda mõistliku lahenduseni, et loomad ei peaks enam nii kurnavat teekonda läbima, ainult et jõuda sihtkohta, kus nende tegelikud piinad alles algavad," lisas Lutsoja.

Ka Eesti Veterinaar- ja Toiduamet tunneb muret loomade heaolu pärast.

"Loomade vedu kätkeb endas palju heaolu riske ning siinkohal toetan Nähtamatute Loomade kampaaniat juhtida tähelepanu tegelikule olukorrale. Paraku nii pikkade vahemaade ja väljaspool Euroopa Liitu kehtivate madalamate heaolustandardite tõttu ei suuda me tihti tagada meie loomadele vajalikku heaolu elu lõpuni," sõnas VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup, kes samuti homsel koosolekul osaleb.