LÕUAHAAK: 40 euro suurune riigitoetus muutis maal hambaravi hoopis kallimaks

Hambaarstide hinnangul on riigi pakutav tasuta hambaravihüvitise süsteem poolikult lahendatud, sest kõik inimesed ei saa sedagi nappi hüvitist kasutada. Hüvitis kehtib üksnes nende tohtrite juures, kes on haigekassaga vastava lepingu sõlminud. Lepingu sõlminud hambatohtreid on üle Eesti üle 300 ja teenust võivad nad pakkuda üksnes haigekassa hinnakirja järgi.

Vähem on räägitud sellest, et maapiirkondades, kus seni on olnud hambaravi odavam, tähendas haigekassa hinnakirja järgimine aga teenuste hinnatõusu.