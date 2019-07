Lõuna-Eestis tuleb mustikasaak tänavu kesine

Paal rääkis, et Eestis on peamine mustikasaagi määraja kevadine öökülm. Seetõttu on väiksemat saaki oodata piirkondades, kus olid suured öökülmad. Kuna külmakraadid ei jaotu üle Eesti võrdselt, ei osanud Paal öelda, mis võib ees oodata teiste piirkondade metsades. „Võib olla nii, et meil siin pole ühtegi marja metsas, aga saartel võivad mustikavarred olla loogus vastu maad,” rääks ta.

Praegune ilm on Paali sõnul mustikate valmimiseks ideaalne. Õitsemiseks sobib mustikale soe ja vihmavaba kevad, sest tegu on putuktolmlejaga ning putukatel on siis hea lennata. Pärast õitsemist meeldib mustikatele soojus ja kerge vihmasabin.

Sõna said ka Maalehe lugejad. Ühe sõnul on vähemalt Hiiumaal mustikaid palju. Loe lähemalt alloleva Facebooki postituse juurest.