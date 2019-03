LUGEJA KÜSIB | Kas töökoha trepil libisemine ning jala vigastamine on tööõnnetus?

Libedad teed Tallinnas Foto: Kristjan Järv

Läksin tööle ja otse töökoha ukse juures libedal trepil kukkusin, väänasin jala nii välja, et pidin kümme päeva olema haiguslehel. Ülemus palus, et ma ei teataks arstile, et see on tööõnnetus.