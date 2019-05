Luigel algab pühapäevani kestev maaelu näituslaat

Peredele mõeldes on käesoleval aastal lasteala suurenenud. Lastele toimuvad vahvad võistlused. Loomulikult on väikestele ka ponisõit, erinevad batuudid, gyroskoop ja skyjump ning veeatraktsioonid. Kes soovib tibu, kana, küüliku või kitsetallega poseerida, siis see võimalus on samuti olemas. Need positiivsed emotsioonid aitab talletada professionaalne fotograaf, kellelt saab mälestuseks kvaliteetfoto.

Laadameeleolu hoiab üleval alati positiivne Peep Raun.

Näituslaat on avatud kolmel päeval, et igaüks leiaks sobiva aja näituslaada külastamiseks. Nädalavahetuseks maalesõitjad ja avarama äraolemise soovijad saavad näituslaata külastada reedel kuni kella 19ni, laadamelu nautlejad aga laupäeval ja pühapäeval, mil näituslaadal saab veeta ka toreda emadepäeva. Kuna tipptundidel (11 – 13) võib paratamatult tekkida ummikuid ja järjekordi, siis soovitame võimalusel näituslaada külastamine sättida varasemale või hilisemale ajale.

Valitakse parim juust



Luige laada külastajad saavad juba kolmandat korda valida Talumeiereide juustude hulgast Luige Lemmiku. Seekord on hindamiseks välja pandud laagerdatud juustud. Kõigil kolmel laadapäeval, 10.-12. maini toimub degusteerimine ja võitja kuulutatakse välja pühapäeval kell 12.00.

Talumeiereide Liit osaleb Luige Maaelu Näituslaadal ühise väljapanekuga. Kohal on nii lamba-, lehma- kui ka kitsepiimatootjad. Pakutakse laia valikut juustudest jogurtite ja kohupiimakreemideni.

Talumeiereisid on Eestis aastate jooksul lisandunud. Eriti põnevaks on läinud tänavu, kus liidu liikmeteks astusid kaks lambapiimatöötlemise talu. Mõlemad on kohal ka Luigel!

Talumeiereid ootavad laadalisi oma toodangut maitsma ja kaasa ostma juba traditsioonilises asukohas. Ühises väljapanekus on Nopri talumeierei, Üvasi talu, Upruse talu, Männiku talu, Viinamärdi talu, Hõbeda Mõis ja Pajumäe talu. Laadal müüvad oma toodangut veel ka Andri-Peedo talu, Kalamatsi meierei ja Nõmmiku talu.