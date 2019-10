Luua Metsanduskool tähistab metsamasinaoperaatorite 20. juubelit

Konverentsil võetakse fookusesse metsamasinajuhtide kvaliteetse õpetamise suunad järgmiseks kümneks aastaks, kutsudes tulevikku vaatama nii masinaoperaatorid, metsandussektori tööandjad ja tellijad kui ka metsamasinaid tootvad tehased.

„Metsamasinate operaatorite koolitamine on üks Luua Metsanduskooli olulisemaid õppesuundi. Kuigi praegu lõpetab iga-aastaselt mõnikümmend noort masinameest ja lisaks koolitavad end ka juba töötavad metsamasinajuhid, on kvaliteetse ja vilunud oskustega tööjõu vajadus meie metsades tegelikult suurem,“ sõnas Luua Metsanduskooli metsamasinajuhtimise üksuse juht Meelis Kall.

„Metsamasinaõppe alguse tähtpäeva tähistamisega olemegi kutsunud kokku nii juba meil õppinud praktikud kui ka tellijad ja ettevõttejuhid, et ühiselt arutleda ja kaardistada, milliseid oskuseid peab 10 aasta pärast omama kvaliteetne masinajuht. Visioonist lähtuvalt saame koostada ühiskonna ootustele vastavad plaanid ning koolitada noortest tööturule vajalike oskustega professionaalid,“ lisas Kall.

Harvesteri- ja forvarderioperaatori eriala on noorte seas tuntud ja hinnatud, kuhu on viimastel aastatel olnud tugevad sisseastumiskonkursid. Metsamasinajuhtide õpetamisel on oluline osa praktikal, millest omakorda suur osa viiakse enne päris masinatele jõudmist läbi virtuaalreaalses keskkonnas ehk masinasimulaatoritel.

Metsamasinajuht peab õpingute käigus omandama lisaks praktilistele oskustele ja tehnilistele tarkustele ka teadmised tänapäevasest metsakasvatusest, mistõttu on nad tööandjate poolt hinnatud ja oodatud spetsialistid.

Luua Metsanduskool on ainus metsanduslikku haridust ja täienduskoolitust pakkuv kutseõppeasutus Eestis, kus saavad praktilise hariduse pea kõik Eesti metsanduse ja loodusvaldkonna tulevikutegijad.