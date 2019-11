Maaelu Edendamise Sihtasutus pääses Arumäest

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ametnikud valmistavad juba kuid ette uut strateegiat maksumusega 100 miljonit eurot. Plaan strateegiale ja rahale lisaks panna MESi juhatuse liikmeks Urmas Arumäe, kukkus aga MESi nõukogu vastuseisu tõttu läbi.

MES i nõukogu esimees Andres Oopkaup avalikustas täna meedias tagamaid, kuidas maaeluminister Mart Järviku nõunik Maido Pajo survestas MESi, et senine Järviku nõunik Urmas Arumäe saaks juhatuses lisaliikmeks. Paraku hääletasid nõukogu liikmed Arumäe kandidatuuri vastu.

MESi juhatuse liige Raul Rosenberg selgitas Maalehele, et paljudes sihtasutustes ongi tööl vaid üks juhatuse liige, mitte rohkem. MESi juhatuses on põhikirja järgi ette nähtud kuni kolm liiget, praegu töötab juhatuses lisaks esimehele Raul Rosenbergile veel Madis Reinup.

„Kulusid on ju vaja kokku hoida, ega ei saa niimoodi, et paneme kõik kohad täis ja see ongi eesmärk,” selgitas Rosenberg.

Ta lisas: „Me oleme isemajandav ettevõte ja hoiame kulusid kokku.” Nõukogu otsuseid Rosenberg kommenteerima ei hakanud.

„Me jõuame ka kahekesi juhatuses selle töö ära teha,” jäi ta napisõnaliseks.

Küsimuse peale, et mis saab MESi strateegiast juhul, kui tõepoolest maaeluminister Mart Järvik enam oma ametipostil ei jätka, kommenteeris Rosenberg järgmiselt: „Meil on praegu sellised suunised ja nii ka teeme strateegiat. Kui tuleb uus minister, annab uued suunised, eks siis teeme uutmoodi.”