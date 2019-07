Maaeluministeerium tasulistest avatud taludest: oleme soovitanud küsida soodushinda

„Oli tore näha nii palju talusid, kes avasid oma uksed tasuta, tegid ringkäike ja töötubasid tasuta ning müüsid oma tooteid ja toitu väga mõistliku hinna eest,“ sõnas ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Kertu Kärk. „See teeb alati rõõmu, kui talud meie ürituse idee ja eesmärkidega kaasa tulevad. Seetõttu tahan kiita ja tänada kõiki talusid, kelle abil on avatud talude päev muutunud sisukaks, toredaks ja meeldejäävaks pereürituseks.“

Valdav tagasiside on tema kinnitusel olnud väga positiivne. Näiteks on väga kiidetud, et talud on nüüd kaks päeva avatud. Taludes viibib korraga vähem rahvast, inimesed saavad rohkem küsida ning pererahvas jõuab rohkem suhelda.

„Samuti on talud leiutanud vahvaid meetodeid, kuidas linnarahvale põllumajandust tutvustada,“ rääkis Kärk.

Kuna mõne talu jaoks ongi tema sõnul ekskursioonid loomade või taimede juurde ainuke sissetulek, siis pole siiani olnud kohustust, et avatud talude päeval oleks sissepääs või ekskursioonid tasuta.

„Siiski oleme soovitanud soodushinda ning palunud, et talud info oma tasuliste teenuste kohta kindlasti veebilehele üles paneks. Kahjuks mõni talu siiski sellest kinni ei pidanud ning meil on selle üle tõeliselt kahju,“ tõdes Kärk.

Ta märkis, et nii talud kui ka korraldusmeeskond saavad igal aastal uusi kogemusi, mille põhjal järgmisel aastal veelgi paremini edasi tegutseda.