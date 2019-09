Maaeluministeeriumi eestvedamisel alustati põllumajanduse riikliku strateegiakava koostamist

Strateegiakava koostamise üks märksõnu on partnerlus, sest just erinevate sektorite esindajatel on kõige parem ülevaade oma valdkonna olukorrast ja vajadustest. Selleks, et ÜPP strateegiakava koostamisel majandus- ja sotsiaalpartneritega konsulteerida, on Maaeluministeerium moodustanud 35-liikmelise ettevalmistava juhtkomisjoni. Selle komisjoni ülesanne on kujundada Eesti seisukohad ühist põllumajanduspoliitikat reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide kohta, koordineerida strateegiakava koostamist ning teha ettepanekuid ja kujundada seisukoht selle kohta enne esitamist Vabariigi Valitsusele. Strateegiakava koostamisel tuginetakse paljuski tööle, mis tehti ära põllumajanduse ja kalanduse valdkonda aastani 2030 juhtiva arengukava (PõKa 2030[2]) koostamisel, kuhu olid samuti kaasatud kõik olulisemad sotsiaalpartnerid.

ÜPP strateegiakava juhtkomisjoni esimene istung toimus 21. juunil ning seal käsitleti strateegiakava erieesmärkide SWOT-analüüsi tulemusi ja selle käigus tuvastatud vajadusi. 3. oktoobril 2019 toimub ÜPP strateegiakava juhtkomisjoni järgmine istung, kus on kavas alustada konkreetsete strateegikava raames võetavate meetmete ehk sekkumiste väljatöötamist.

Valdkondlike töögruppide ja arutelude olulisus



Sekkumiste väljatöötamiseks on olulisel kohal töögrupid. Oluline on juba varakult välja selgitada Eesti jaoks kõige olulisemad sekkumised, et ka ELi tasandi kokkulepete võimalik tulemusega (nt ÜPP eelarve suur kärpimine) ei kaasneks vajadus teha valitud fookuses tulevikus palju täiendavaid muudatusi. Töögruppide toimumise eesmärk on läbi arutada kõikide erieesmärkide saavutamiseks vajalikud sekkumised ja nende sekkumiste tingimused.