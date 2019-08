Maaeluminister: biolisandiga diislikütus on ohtlik ühistranspordile

Möödunud nädalal teatas Järvik valitsuse pressikonverentsil, et põllumeestel on tekkinud uus probleem, sest uuemat tüüpi kombainid jäävad põllul seisma ja probleemiks on biolisand diislikütuses, kirjutab ERR.

"Aga see on alles probleemide algus, kui ilmad lähevad jahedamaks ja siis see biolisand hakkab filtreid ummistama, siis on oht ka ühistranspordile ja kõikidele diiselmootoritega sõidukitele, " lisas Järvik, kes on tehnoloogiateaduste magister ja omal ajal töötanud remonditöökoja juhatajana ja bussijuhina.

Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo sõnas, et ministri väiteid on võimatu kommenteerida, teadmata millist kütust ja kelle poolt tarnituna kõnealustes põllumajandusseadmetes kasutati, pealegi oleks sama võinud juhtuda ebakvaliteetse diislikütuse kasutamisel mistahes ilmaga.

Realo leidis, et hirmu uute kütuste ees loovad tugevad ärihuvid ja mitmete ettevõtjate hirmud senise äri kõrge kasumlikkuse kadumise pärast.

Circle K seisukohast on Eesti on üks viimaseid riike Euroopa Liidus, kus toimub üleminek biokütuste ehk taastuvatest allikatest toodetud kütuse kasutamisele.