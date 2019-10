Maaeluminister MART JÄRVIK: mulle pole antud listeeriajuhtumite kohta täit infot

Argo Ideon argo.ideon@maaleht.ee RUS

Mart Järvik oma kabinetis Maaeluministeeriumis. SVEN ARBET

“Minu etteheide on see, et VTA ei peatanud Wooli tehast kohe, kui signaalid tulid,” ütles maaelu­minister Mart Järvik (EKRE) Maalehe intervjuus. “Muidugi on see tagantjärele tarkus.”