Maaeluminister turupettustest: talu sildi all võõra toodangu müümine on eriti jõhker

„Suured tänud teile selliste tehtud väljasõitude ja kulutuste eest, kus on tegemist sisulise pettusega. See on minu jaoks täiesti uus uudis,” ütles minister Järvik.

Tema sõnul on veterinar- ja toiduamet ning põllumajandusamet saanud juba eelmise nädala Maalehe maasikaloo järel selged suunised, et kõik asjaolud tuleb väga põhjalikult läbi uurida. „Kui see on mingi talu sildi all võõra toodangu müümine, siis see on eriti jõhker. See on tarbija petmine!” oli ta konkreetne.

Minister Järvik kinnitas, et ta saadab väga selged suunised käsuliine pidi ametitesse, kelle valdkond on turukaubanduse ja kauba päritolumaa kontrollimine. „Asi tuleb võtta tõsisema luubi alla, kui see on seni olnud,” lisas ta.

„Kontrolle on tehtud nii tootjate juures kui turgudel, aga see uus info paneb asja täiesti uude valgusesse. Igal juhul toome lõpuks tõe päevavalgele. Kus on vääriti käitumist ja pettusi, need peavad lõppema karistusega,” kinnitas minister.