Maaeluministri nõuniku osas algatati võimaliku huvide konflikti tõttu kriminaalmenetlus

Tippadvokaat märkis ka, et kui Arumäe Päevalehe käsutuses olevate dokumentide järgi end ühel hetkel klientidega seonduvast taandas, siis nägi ta ise vähemalt mingisugusel hetkel huvide konflikti. “Aga kui teil on faktid, et ta tegeles klientide asjadega edasi ka siis, kui ta oli samas end neist taandanud, tekitab see küsimusi.”

Teisalt märkis tippadvokaat, et kui Arumäel enda sõnul ikkagi pole huvide konflikti, siis ei saa piiratud info põhjal ka väita, et see on vale. “Kui ta tõesti ühes oma rollis ehk ministri nõunikuna kuidagi ei puutu kokku nende teemadega, mida ta ajab advokaadirollis, siis võibki see nii olla.”

Kommenteerides PRIA poolt maaeluministeeriumisse saadetud märgukirja võimaliku huvide konflikti osas, ütles tippadvokaat aga seda, et see on juba tugev märk sellest, et asja tuleb suhtuda väga tõsiselt. “Kuid enne, kui asjaolud ei ole detailideni selged, on väga konkreetset hinnangut keeruline anda," rõhutas ta veelkord.