Maakodu sünnipäevaks pandi püsti enneolematu heategevusprojekt

Tublid abilised Pärnu Kutseha­riduskeskuse aianduse erialalt Erna Grossi juhendamisel ja Swedbanki vabatahtlikud aitasid Eneli Niinepuu joonestatud projekti ellu viia linnutiivul. Hoolikalt abistasid tööde tegemisel ka Niidumetsa Kodu elanikud ise ning koos istutati kokku lausa 176 taime.

Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm ütles, et mõtet sellisest projektist on toimetus endas kandnud juba aasta. “Ma ise ei ole peente pidude inimene ja mulle tundus südamelähedasem teha midagi oma kätega, mis jääks pikalt püsima,” selgitas ta.

Maakodu heategevusprojekt Kadi Saaremets

Pärnus asuv Niidumetsa Kodu valiti välja koos sotsiaalministeeriumi ja ASiga Hoolekandeteenused. “Maja valmis eelmisel sügisel, selle ümber oli külvatud muru ja jäetud grupike puid, põhiliselt oli lage maa,” kirjeldas Kadri Tramm. “Meile tundus see just sobiv võimalus. Hakkasime juba eelmisel sügisel turundusjuht Kadi Maarandiga sponsoreid otsima ja tegema ettevalmistusi, sest sellist tööd ei saa teha nii, et mõtlema ja leiutama hakatakse alles kohapeal.”

Kutsehariduskeskusest oma õpilastega appi tulnud Erna Gross ütles, et oli juba varem samast kohast mööda käies mõelnud, et ala vajaks rohenäppude abi, ning mõtisklenud, mida seal teha saaks. Nii haaras temagi mõttest kohe innukalt kinni. Seda, et sisse saadi hea hoog, näitab seegi, et kahe pika päeva töö tehti ära poolteisega.

Köögivilja- ja iluaia sättimisel olid Maakodu toimetajatel asjatundlikult abiks Pärnu Kutsehariduskeskuse aianduseriala õpilased. Kristel Kirss

Silmailu ja omaetteolekut