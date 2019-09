Maal elamise päev: Elva vallas võib uudistada 20 erinevat asutust

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et Elva Vallavalitsuses on sel päeval võimalik osaleda praktilistes töötubades, näiteks on võimalus saada täpsemaid juhiseid kodu ostmise teemal ning osaleda haridus-, kultuuri- ja sporditeemalises viktoriinis.

„Peale selle räägime lähemalt SPOKU süsteemist, maksuvaba tulu arvutamisest, parkla ja jäätmemaja toetusest ning sellestki, kuidas tunda ära abivajavat last,“ rääkis Vuks.

Vallavalitsuses on ajutiselt avatud kell 11–15 ka kohvik, mille eest hoolitseb Siga ja Šhokolaad meeskond.

Elva Huviala- ja Koolituskeskuses saab sel päeval osaleda paljudes erinevates töötubades, näiteks trummiringis, beebikoolis, kunsti ja loovuse ringis, näiteringis, kokanduses.

Rannu Rahvamajas näidatakse külalistele kino, küpsetatakse pannkooke ja osaleda saab pakutrüki õpitoas. Kell 13 saab rahvamajas vaadata filmi „Ükssarvik“ ning toimuvad töötoad.

„Kirepi külas oodatakse kõiki näiteks Kase tallu, kus saab tutvuda 150 asukaga – näha saab nii ponisid, kitsesid, paabulinde ning paljusid teisi karvaseid ja sulelisi,“ lisas Vuks.

Piirimäe talus saab külastada vanas savilaudas asuvat Kirepi külakeskust ning päeval esineb ansambel Lihtne Poiss. „Kirepis lõpeb õhtu Piirimäe talus, kus algab kell 20 meeleolukas 80’–90’ stiilis küladisko – see on kindlasti üritus, kuhu peab minema,“ sõnas Vuks.

Peale selle toimub sel päeval kell 13 Palupera mõisa juures National Geographicu kollase akna avamine, kuhu on oodatud kõik huvilised.