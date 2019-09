Maal elamise päev saab kolmapäeval avalöögi Sõmerul

„Riik pakub juba praegu mitmesugust abi erinevate regionaalsete toetuste näol, et inimene saaks soovi korral maale kolida. Ühe näitena saab tuua hajaasustuse programmi, mille vahendusel on riik toetanud maapiirkondades asuvaid perekondi 2,2 miljoni euroga aastas,“ tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. „Osa inimesi kolib maalt linna töö tõttu. Seepärast viib valitsus riigipalgalisi töökohti maakohtadesse ja pakub kaugtöö võimalust. Otsime uusi võimalusi toetada töökohtade loomist ja eluaseme soetamist maapiirkonnas,“ lisas ta.

„Tänased väljakutsed maale asumiseks ei ole seotud üksnes teadmiste ja kutseoskuste arendamisega, vaid ka hoiakute kujundamisega maaelu jätkumiseks ja arenguks. Oluline on, et jätkuks mitmekülgne kultuuriline isetegevus maal, et siinne koolivõrk säiliks, et säiliks põlvkondade järjepidevus külades ja valdades,“ ütles maaeluminister Mart Järvik Maal elamise päeva sissejuhatuseks.

„28. septembril esmakordselt toimuv Maal Elamise päev loob kõigile maale elama asumisest mõtlevatele inimestele võimaluse tutvuda omavalitsuses pakutavate teenustega ning saada osa külakogukonna igapäevaelust,“ ütles sündmuse peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. Ta lisas, et päev on mõeldud ka kohalike elanike endi jaoks, sest vallad ja külad korraldavad põnevaid üritusi ning saab lähemalt kaeda nii oma kui ka naabervalla asutustes pakutavat.

Maal Elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust maal elamise eelistest ning tutvustada maapiirkondades pakutavaid avalikke teenuseid. Külastajatele avavad oma uksed 35 valda ja üle 500 asutuse, sh koolid, külamajad ja ettevõtted.

Kogu info Maal Elamise päeva kohta on koondatud temaatilisele kodulehele. Valdades toimuva kohta saab infot aadressilt maalelamisepäev.ee/programm ning avatud asutused leiab aadressilt maalelamisepäev.ee/kaart.