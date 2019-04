Maal saab varsti autode akusid laadida laternapostidest. Kas külades peavad korgid vastu?

Maapiirkondades peitub elektrisõidukite ja töömasinate kasutamiseks tohutu potentsiaal, talutöödeks leidub küllaga lahendusi, kuid need on praegu liiga kallid, rääkis Elektrilevi elektritranspordi teenuse juht Marko Viiding.

Minu põlvkond mäletab väga selgelt aega, kus nii hotelli kui ka ühiselamutoa seinal rippus silt, mis keelas vee keeduspiraali kasutamise. Kui paaris toas hakati teed keetma, siis lõi maja korgid välja.

Mina elan Nõukogude aegses ridaelamus, mis enne renoveerimist toimis ühe faasi peal, mistõttu lõi korgid välja, kui panid ühe korraga pesumasina ja triikraua sisse. Kuid elektritrtranspordil pole siin rolli, kui majal on vaid üks faas ja valesti valitud peakaitse.

Kas see tähendab, et linnaosa tasandil on elektriga kõik hästi ja võrk 40 aastat arengust ees?

Me ehitame oma võrku tõepoolest 40 aasta peale ette mõeldes, mis ei tähenda, et me investeerime nii, et 40 aastat seisab suurem osa võrgust alakasutuseta. Kui koormused tõusevad, siis võrgu töökindlus selle all ei kannata.

Mille pärast see küla siis voolust ilma jääb?