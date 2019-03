MAALEHE ARHIIVIST | Mida ütleks meile praegu Lennart Meri?

Mida kaugemal üks või teine maa meist asub, seda vähem huvi ta meile majanduslikus mõttes pakub.

Ma mõtlen, et osalt olen ma sellega teie küsimusele juba vastanud: me ei ole kunagi pidanud Ukrainat kaugeks maaks, meie teadvuses olete teie (vastus on antud Ukraina lehele – toim) endiselt meie head ja lähedased naabrid.

Kui tulevased Euroopa Liidu liikmed oleme me väga tihedalt seotud Poolaga. Sellest võib teha järelduse, et Eestil ja Ukrainal on ühine majanduspiir. See on väga hea stardiplats, et kooskõlas nende rahvusvaheliste lepingutega, millele meie riigid on alla kirjutanud (ja neid lepinguid on kenake hulk), teha kvalitatiivne hüpe meie majandussuhete arengus.

Kuidas hindate perspektiivi luua Balti−Musta mere liit, mille idee on, nagu kirjutas [ukraina luuletaja Tarass] Ševtšenko, ‘’kord kerkib pinnale, ja siis vajub jälle põhja’’?

Igal aktiivsel riigil on alati majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised suhted kõigi nelja ilmakaarega. Eesti jaoks on lähedased suhted Ukrainaga täiesti loomulikud. See ei tulene üksnes tõsiasjast, et Eesti Vabariik kirjutas ühe oma esimese rahvusvahelise lepingu alla Ukraina Nõukogude Vabariigiga. 1922. aastal?

Jah! Me oleme huvitatud sellest, et need sidemed ei jääks paberile, vaatamata sellele, et nüüd eksisteerivad hoopis teised riigid.

Ma ei tahaks süüvida majandussidemete üksikasjadesse, jätkem see meie kaupmeestele, ärimeestele. Kuid poliitilises plaanis oleme koostööst vägagi huvitatud.

Ma tahaksin väga, et Ukraina seaks võimalikult kiiresti sisse majanduslikud ja kultuurialased sidemed Euroopa Liiduga. Selleks on vaja ellu viia reforme, umbes selliseid, millega Eesti on end heast küljest näidanud. Me saame muidugi aru, et Eesti on väga väike maa ja siin on reforme teostada palju lihtsam kui Ukrainas.

Koostööd hiiglaslikus vööndis ‘’merest mereni’’, mis ühendab põhja ja lõunat ning kus meie mõlemad maad asuvad, on muidugi vaja arendada.

Millisena te võiksite kujutleda tuleviku Eestit?

Meil on olemas maailma parim kapital: intellektuaalne kapital, mida on kasvatatud Euroopa traditsioonide vaimus. Lisaks sellele tunneme me ka hästi Venemaad. Eesti hakkab tulevikus etendama üsna erilist rolli, mis meenutab pisut Šveitsi, pisut Singapuri ja Põhja-Euroopat. Eestisse tullakse investeerima.