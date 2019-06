Maalehe artikkel võib ka peolt väljajäänud lauljad-tantsijad rongkäiku tuua

„Kõik tantsijad, kes on läbinud teekonna ja näidanud ennast juba kahel ettetantsimisel, väärivad seda, et ka nemad saaksid osa meie ühisest juubelipeost ja võimaluse näidata oma tantsutahet ja imelisi riideid.”

Selline tantsujuht Krõõt Kilveti ettepanek ilmus Maalehe veebis artiklina, mis kandis pealkirja „Tantsupeole mittepääsenud rühmad soovivad, et neid lubataks laulupeorongkäiku”.

Kirjatöö on asjaomastes ringkondades pälvinud suurt tähelepanu. Seda on usinasti sotsiaalmeedias kommenteeritud ja ligi 300 korda jagatud.

Artiklis vastandusid rongkäiku lubamise vastu oleva laulu- ja tantsupeo sihtasutuse seisukohad ning kultuuriministeeriumi kantsleri, sihtasutuse nõukogu esimehe Tarvi Sitsi pigem pooldav arusaam.

Sel taustal palus Maaleht kommentaari ka kultuuriminister Tõnis Lukaselt. Minister teatas operatiivses vastuses, et kutsub ettepaneku arutamiseks erakorraliselt kokku laulu- ja tantsupeo sihtasutuse nõukogu.

Sügaval südames



Minister kirjutas Maalehele: „Vaatan rõõmsalt, et laulu- ja tantsupidu on rahva südames nii sügaval sees, et osavõtt suurest üldpeost on kõigile lauljatele ja tantsijatele auasi.

Tahetakse osaleda.